Zeta Service | l’azienda gentile che cresce e fidelizza

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – La pandemia ha reso l’empatia un valore ancora più importante, soprattutto in azienda. Lo sa bene, realtà in forte e crescita e l’unica con la divisione interna “Felicità e Valori”. Roma, 9 febbraio 2022 – Studi recenti dimostrano come un atteggiamento cordiale aiuti creatività e rendimento. La possibilità di lavorare con colleghi e superiori gentili può dunque tradursi non solo in un mero (ma fondamentale) aumento della produttività ma anche nellazione delle persone che fanno parte del. Il potersi connettere positivamente con gli altri, infatti, crea in modo spontaneo un ambiente più inclusivo e piacevole. Tra le realtà italiane che per prime hanno messo in pratica un approccio empatico c’è, l’unica ad aver istituito, ...