Zero proclami e guerra al potere: così Mou ha sedotto Roma (in attesa dei risultati) (Di mercoledì 9 febbraio 2022) I punti sono meno di un anno fa, i gol fatti anche, il primo obiettivo stagionale è sfumato ieri a San Siro, il gioco latita, la Champions dista 6 punti: la stagione della Roma, al netto di qualche ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 9 febbraio 2022) I punti sono meno di un anno fa, i gol fatti anche, il primo obiettivo stagionale è sfumato ieri a San Siro, il gioco latita, la Champions dista 6 punti: la stagione della, al netto di qualche ...

Advertising

romanewseu : Mourinho ha sedotto Roma: zero proclami e guerra al potere, in attesa dei risultati ?? - APrasedi : @Gazzetta_it Zero proclami ma anche zero risultati - sportli26181512 : Zero proclami e guerra al potere: così Mou ha sedotto Roma (in attesa dei risultati): Zero proclami e guerra al pot… - Gazzetta_it : Zero proclami e guerra al potere: così Mou ha sedotto #Roma (in attesa dei risultati) - marcobank_sy : @simone_s_86 @NicolaMelloni In Cina con la pretesa di covid zero ancora viaggiano scafandrati e con quarantene infi… -