Zaniolo è juventino? L’indizio che ha fatto infuriare i tifosi della Roma

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) La Juventus, per la prossima stagione, sta puntando in maniera decisa su. Ecco il dettaglio che può favorire la trattativa. Uno degli obiettiviJuventus, per la prossima stagione, è quello di; l'esterno giallorosso coronerebbe un sogno dal momento che il classe 1999 sembra essere, da sempre, un tifoso bianconero. Andiamo a scoprireche conferma tutto. Getty ImagesVlahovic e Zakaria sono arrivati a gennaio,potrebbe essere il prossimo colpo di mercato dei bianconeri; la Juventus ha bisogno di un attaccante esterno considerando la probabile partenza di Bernardeschi e il gioielloè l'obiettivo numero uno per rinforzare la rosa di Allegri.

Un'enorme polemica la prossima estate potrebbe però scaturire intorno al nome di Bremer, altro profilo messo nel mirino di Max Allegri per il mercato. " MOMENTO SONDAGGIO Non solo #. ......il suo interesse per un giocatore che rientra perfettamente nella logica del progetto: ... c'è stato un altro contatto recente, a mercato già ultimato, tra la dirigenza e l'agente di. ...La Juventus, per la prossima stagione, sta puntando in maniera decisa su Zaniolo. Ecco il dettaglio che può favorire la trattativa. Uno degli obiettivi della Juventus, per la prossima stagione, è ...Zaniolo è stato espulso durante la gara contro il Genoa per delle parole dette all'arbitro, e su Rai2 si è parlato del fatto che debba essere "educato".