Wta 500 San Pietroburgo 2022 | il montepremi e il prize money

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ile ildel Wta 500 di San, torneo di scena dal 7 al 13 febbraio. L’evento in questione ospiterà Maria Sakkari, Anett Kontaveit e Anastasija Pavlyuchenkova come prime tre teste di serie; riflettori puntati inoltre su Elena Rybakina, Belinda Bencic e Jelena Ostapenko, senza dimenticare l’azzurra Camila Giorgi, potenzialmente vittoriosa con qualsivoglia avversaria. Attenzione inoltre alla giocatrice di casa Veronika Kudermetova, particolarmente abile sul veloce. Iltotale del torneo russo di riferimento corrisponde a 614mila e 506 euro, dei quali 59mila e 889 andranno ad arricchire le casse di colei la quale trionferà dopo l’attesa finale, con aggiuntivi 500 punti a impreziosire il trionfo e il boettino generale. Di ...

Advertising

livetennisit : WTA 500 San Pietroburgo: I risultati con il dettaglio del Day 3 (LIVE) - livetennisit : WTA 500 San Pietroburgo: I risultati con il dettaglio del Day 2 (LIVE) - OA_Sport : WTA San Pietroburgo 2022: cominciate le danze nel 500 russo - livetennisit : WTA 500 San Pietroburgo: Camila Giorgi subito eliminata - zazoomblog : Wta 500 San Pietroburgo 2022: Giorgi out al primo turno Alexandrova avanza - #Pietroburgo #2022: #Giorgi #primo -

Ultime Notizie dalla rete : Wta 500

LiveTennis.it

Atp Dallas eSan Pietroburgo: pochi scossoni Poco da registrare sul cemento di Dallas nel day - ... Inizia bene la marcia della numero uno del seeding, Maria Sakkari, nel '' di San Pietroburgo. ...... attuale numero 21 del ranking, ha parlato proprio di Djokovic e analizzato il caso che ha ... Djokovic tornerà in campo al torneodi Dubai e, come specificato durante l'incontro con il ...Il 'gigante buono' argentino, che non disputava un match nel circuito maggiore da tre anni, fa quello che può. Giocherà anche a Rio de Janeiro ...Stabilmente in main draw anche Camila Giorgi, unica azzurra presente, Elena Rybakina e Jelena Ostapenko, quest'ultima campionessa Slam e mina vagante del tabellone principale di San Pietroburgo: di se ...