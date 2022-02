Wolf per la Fisica Anne L’Huillier: il premio a una donna dopo 44 anni (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il Wolf Prize per la Fisica edizione 2022 è stato assegnato a Anne L'Huillier, con Paul Corkum e Ferenc Krausz "per il lavoro pionieristico e innovativo nel campo della scienza laser ultraveloce e della Fisica degli attosecondi e per aver dimostrato l'imaging con risoluzione temporale del movimento degli elettroni in atomi, molecole e solidi. Ognuno di loro ha dato contributi cruciali, sia allo sviluppo tecnico della Fisica degli attosecondi che alla sua applicazione agli studi di Fisica fondamentale". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 9 febbraio 2022) IlPrize per laedizione 2022 è stato assegnato aL'Huillier, con Paul Corkum e Ferenc Krausz "per il lavoro pionieristico e innovativo nel campo della scienza laser ultraveloce e delladegli attosecondi e per aver dimostrato l'imaging con risoluzione temporale del movimento degli elettroni in atomi, molecole e solidi. Ognuno di loro ha dato contributi cruciali, sia allo sviluppo tecnico delladegli attosecondi che alla sua applicazione agli studi difondamentale". L'articolo .

