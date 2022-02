West Ham, multa record a Zouma per i maltrattementi ai gatti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Kurt Zouma è nei guai. Il difensore del West Ham è finito nel mirino delle critiche, in seguito a un video finito sui social, in cui il il classe 1994 maltrattava i suoi due gatti, di razza Bengal. Nel filmato si vede Zouma che afferra uno degli animali, lo lancia per terra e lo colpisce con un calcio, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Kurtè nei guai. Il difensore delHam è finito nel mirino delle critiche, in seguito a un video finito sui social, in cui il il classe 1994 maltrattava i suoi due, di razza Bengal. Nel filmato si vedeche afferra uno degli animali, lo lancia per terra e lo colpisce con un calcio, L'articolo

