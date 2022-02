Volley, Ravenna-Padova in tv oggi: orario e diretta streaming Superlega 2021/2022 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tutto pronto per Consar RCM Ravenna-Kioene Padova, recupero della terza giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di Volley maschile. La formazione Ravennate, ultima in classifica con due punti, sembra ormai candidata alla retrocessione, ma proverà a conquistare il primo successo stagionale. Non sarà però semplice contro i veneti, decimi a quota 18 punti ma con due partite in meno rispetto a Verona e Taranto che li precedono. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 9 febbraio al Pala De André di Ravenna. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming. FORMULA E REGOLAMENTO Superlega ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tutto pronto per Consar RCM-Kioene, recupero della terza giornata di ritorno del campionato didimaschile. La formazionete, ultima in classifica con due punti, sembra ormai candidata alla retrocessione, ma proverà a conquistare il primo successo stagionale. Non sarà però semplice contro i veneti, decimi a quota 18 punti ma con due partite in meno rispetto a Verona e Taranto che li precedono. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 9 febbraio al Pala De André di. Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e. FORMULA E REGOLAMENTO...

