Volley, Novara-Monza in tv oggi: orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2021/2022 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tutto pronto per Igor Gorgonzola Novara-Vero Volley Monza, recupero della quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022. Dopo la strepitosa vittoria a Conegliano, le brianzole di coach Gaspari vogliono sbancare anche il PalaIgor per issarsi al primo posto della classifica in solitaria. Le ragazze di Lavarini sono quinte in classifica ma con tre partite in meno di Monza e vogliono la vittoria per accorciare sulle prime quattro squadre. Chi conquisterà il successo? L’appuntamento è per le ore 20.45 di mercoledì 8 febbraio. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA FORMULA E REGOLAMENTO Serie A1 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tutto pronto per Igor Gorgonzola-Vero, recupero della quarta giornata di ritorno del campionato diA1. Dopo la strepitosa vittoria a Conegliano, le brianzole di coach Gaspari vogliono sbancare anche il PalaIgor per issarsi al primo posto della classifica in solitaria. Le ragazze di Lavarini sono quinte in classifica ma con tre partite in meno die vogliono la vittoria per accorciare sulle prime quattro squadre. Chi conquisterà il successo? L’appuntamento è per le ore 20.45 di mercoledì 8 febbraio. Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA FORMULA E REGOLAMENTOA1 ...

