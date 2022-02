Volley, Champions League: Civitanova vince in Siberia e vola ai quarti di finale, Lokomotiv Novosibirsk ko (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Civitanova ha sconfitto la Lokomotiv Novosibirsk per 3-1 (21-25; 25-23; 25-22; 25-20) nel match valido per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2021-2022 di Volley maschile. La Lube si è imposta in Siberia, riuscendo a rimontare con caparbietà dopo aver perso il primo set e imponendo la propria forza tecnica nei tre parziali successivi, su un campo sempre difficile e contro una buona formazione come quella russa. I Campioni d’Italia hanno così conquistato la quinta vittoria consecutiva nella massima competizione europea e restano al comando della classifica della Pool C. I cucinieri svettano con 5 vittorie all’attivo (11 punti) e la supremazia nel girone si deciderà verosimilmente nello scontro diretto contro lo ZAKSA Kedzierzyn-Kozle (i ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022)ha sconfitto laper 3-1 (21-25; 25-23; 25-22; 25-20) nel match valido per la quinta giornata della fase a gironi della2021-2022 dimaschile. La Lube si è imposta in, riuscendo a rimontare con caparbietà dopo aver perso il primo set e imponendo la propria forza tecnica nei tre parziali successivi, su un campo sempre difficile e contro una buona formazione come quella russa. I Campioni d’Italia hanno così conquistato la quinta vittoria consecutiva nella massima competizione europea e restano al comando della classifica della Pool C. I cucinieri svettano con 5 vittorie all’attivo (11 punti) e la supremazia nel girone si deciderà verosimilmente nello scontro diretto contro lo ZAKSA Kedzierzyn-Kozle (i ...

