Villarreal, Moreno out contro la Juve: salta l’andata degli ottavi di Champions (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Villarreal Juve, pesantissima tegola per Emery: la squadra spagnola perde Gerard Moreno per la sfida con i bianconeri Gerard Moreno, bomber e leader del Villarreal, salterà l’andata degli ottavi di Champions. Si parla di 3-4 settimane di stop per l’attaccante che non sarà così a disposizione di Emery contro la Juventus. Di seguito il comunicato del club spagnolo. NOTA – «I test medici hanno confermato il sovraccarico muscolare al polpaccio della gamba destra. Il giocatore seguirà un trattamento specifico di riabilitazione, i tempi di recupero dipenderanno dall’evoluzione dell’infortunio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022), pesantissima tegola per Emery: la squadra spagnola perde Gerardper la sfida con i bianconeri Gerard, bomber e leader del, salteràdi. Si parla di 3-4 settimane di stop per l’attaccante che non sarà così a disposizione di Emerylantus. Di seguito il comunicato del club spagnolo. NOTA – «I test medici hanno confermato il sovraccarico muscolare al polpaccio della gamba destra. Il giocatore seguirà un trattamento specifico di riabilitazione, i tempi di recupero dipenderanno dall’evoluzione dell’infortunio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

