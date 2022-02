Villarreal, infortunio per Moreno: salta l'andata di Champions con la Juve (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il Villarreal di Emery, prossimo avversario della Juventus in Champions League, perde il proprio capocannoniere almeno per la gara d'andata:... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ildi Emery, prossimo avversario dellantus inLeague, perde il proprio capocannoniere almeno per la gara d':...

Advertising

ForEsordientus : RT @Fede_Spera86: Infortunio al soleo per Gerard Moreno, centravanti Villarreal. Probabile forfait contro la Juventus - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Dopo l'ennesimo infortunio di una stagione maledetta, #GerardMoreno non dovrebbe essere a disposizione del #Villarreal p… - CalcioPillole : Dopo l'ennesimo infortunio di una stagione maledetta, #GerardMoreno non dovrebbe essere a disposizione del… - sportli26181512 : Gerard Moreno salta la #Juve: come cambia il Villarreal senza di lui: L'attaccante spagnolo costretto al forfait in… - sportface2016 : #Juventus, infortunio in casa #Villarreal: Gerard #Moreno in dubbio per la #ChampionsLeague -