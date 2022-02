Villaricca | rapina anziana su una sedia a rotelle | incastrato dall’auto usata

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Entra in casa di un’su unae le strappa una collana d’oro dal collo. E’ con questa accusa che i carabinieri di, nel tardo pomeriggio del 7 febbraio 2022, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza impositiva della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un cinquantottenne di Secondigliano.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

