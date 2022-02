Viky Varga e la massima del giorno | “Oggi c’è la luce del sole nella mia anima”

Advertising

OdeonZ__ : Viky Varga: 'Ecco dove ci siamo dati il primo appuntamento con Pellè' - sportli26181512 : Viky Varga: 'Ecco dove ci siamo dati il primo appuntamento con Pellè' - zazoomblog : Viky Varga rivela: “Ecco dove ci siamo dati il primo appuntamento con Pellè” - #Varga #rivela: #“Ecco #siamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Viky Varga

Zazoom Blog

è tornata in Italia dopo aver vissuto in Cina. Ci è tornata via Dubai dove le ha chiesto di ... Il Parma ha il suo bomber, ma anche la sua bomba sexy, ViktoriaL'ex calciatore Pellè (lo scorso anno ha giocato col Parma) a un galà con. L'ex attaccante e la fidanzata si godono una festa di gala russa tra amicie Pellè che festa! A Dubai tra vodka, balli. L'ex attaccante e la fidanzata si godono una festa di ..."C'è la luce del sole nella mia anima oggi". Con questo messaggio a corredo di una serie di foto, Viky Varga ha voluto condividere con i propri follower alcuni scatti fotografici. Ecco le foto ...La compagna dell'attaccante sfoggia un look davvero particolare: lo scatto a Milano conquista i numerosi follower ...