VIDEO Petra Vlhova campionessa olimpica nello slalom! Rimonta dall’ottavo tempo

Advertising

MadameCherry600 : RT @world_shemales: Petra Petrova - hejho_1175 : RT @world_shemales: Petra Petrova - Domenico1oo777 : RT @RedRonnie: Video @petramagoni e @AndreaDindo Canzoni in Bianco e Nero live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso - Toto58811032 : RT @world_shemales: Petra Petrova - RedRonnie : Video @petramagoni e @AndreaDindo Canzoni in Bianco e Nero live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Petra

OA Sport

Diretta slalom femminile Olimpiadi Pechino 2022/ StreamingRai 2: Shiffrin vs Vlhova! ... Nello slalom femminile di sci alpino sarà un ideale testa a testa traVlhova e Mikaela Shiffrin, con ...Più facile che il duello sia quello traVlhova e Mikaela Shiffrin, che sono le straordinarie ... Michela Moioli/ Diretta snowboard cross streamingtv (Olimpiadi Pechino 2022) DIRETTA SLALOM ...Petra Vlhova added an Olympic gold medal to her growing list of achievements, winning the women’s slalom at the Beijing Games on Wednesday. It was Slovakia’s first Olympic medal in Alpine skiing.La pista pechinese "Ice river" continua a regalare fiumi di soprese in questa Olimpiade. Dopo le uscite eccellenti in gigante abbiamo assistito ad una prima manche di slalom del tutto atipica, con la ...