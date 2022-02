Via i fondi alla polizia, ripetono i dem radicali americani. Gelo dei moderati (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Cori Bush, deputata democratica del Missouri, ha detto che non ha alcuna intenzione di lasciar cadere la battaglia per togliere fondi alla polizia – “defund the police” è nato con l’uccisione di George Floyd da parte della polizia di Minneapolis, nell’estate del 2020 – e che anzi la farà tornare centrale per la campagna elettorale del voto di metà mandato, a novembre. I suoi stessi compagni di partito hanno già le mani nei capelli: è una lotta polarizzante che allontana gli elettori moderati che in molte circoscrizioni sono rilevanti e sfuggenti, e soprattutto è una lotta che è stata smentita dai fatti, perché in molte città dove l’idea non era stata rifiutata ci si è poi accorti che se la polizia funziona male la sicurezza inevitabilmente diminuisce. Ma la Bush, che fa parte della ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Cori Bush, deputata democratica del Missouri, ha detto che non ha alcuna intenzione di lasciar cadere la battaglia per togliere– “defund the police” è nato con l’uccisione di George Floyd da parte delladi Minneapolis, nell’estate del 2020 – e che anzi la farà tornare centrale per la campagna elettorale del voto di metà mandato, a novembre. I suoi stessi compagni di partito hanno già le mani nei capelli: è una lotta polarizzante che allontana gli elettoriche in molte circoscrizioni sono rilevanti e sfuggenti, e soprattutto è una lotta che è stata smentita dai fatti, perché in molte città dove l’idea non era stata rifiutata ci si è poi accorti che se lafunziona male la sicurezza inevitabilmente diminuisce. Ma la Bush, che fa parte della ...

