Vezzali a club Serie A: “Quanto prima confronto costruttivo con Figc, no ad atti che lo inficino” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Porrò ogni dovuta attenzione alla questione da Voi segnalata, sulla quale ho già sollecitato i miei uffici al necessario approfondimento. Auspico che venga avviato Quanto prima un confronto costruttivo tra le Vostre società e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, in copia nella presente, per trovare insieme una sintesi che risolva la divergenza in atto, che coinvolge valori fondanti quali l’autonomia della Lega e la portata dei principi generali, e al quale offro sin d’ora la disponibilità di una mia attiva partecipazione”. Questa la lettera di risposta della sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali, a Quanto apprende l’Adnkronos, ai 20 club di Serie A e alle loro richieste, inviata anche alla ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Porrò ogni dovuta attenzione alla questione da Voi segnalata, sulla quale ho già sollecitato i miei uffici al necessario approfondimento. Auspico che venga avviatountra le Vostre società e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, in copia nella presente, per trovare insieme una sintesi che risolva la divergenza in atto, che coinvolge valori fondanti quali l’autonomia della Lega e la portata dei principi generali, e al quale offro sin d’ora la disponibilità di una miava partecipazione”. Questa la lettera di risposta della sottosegretaria allo sport Valentina, aapprende l’Adnkronos, ai 20diA e alle loro richieste, inviata anche alla ...

Advertising

telodogratis : Vezzali a club Serie A: “Quanto prima confronto costruttivo con Figc, no ad atti che lo inficino” - sportli26181512 : Vezzali ai club di Serie A e Federcalcio: 'No a atti dirompenti': Le parole nella lettera della sottosegretaria all… - StraNotizie : Vezzali a club Serie A: 'Quanto prima confronto costruttivo con Figc, no ad atti che lo inficino''… - TV7Benevento : Vezzali a club Serie A: 'Quanto prima confronto costruttivo con Figc, no ad atti che lo inficino'' -… - TV7Benevento : Calcio: Vezzali a club Serie A, 'auspico quanto prima confronto costruttivo con Figc' - -