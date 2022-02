“Vestitevi come vi pare”: la risposta di Emma, di nuovo vittima di bodyshaming (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “Buongiorno a tutti, dal medioevo“. Comincia così la lunga riflessione che Emma Marrone ha affidato ai social, in risposta ai veri e propri attacchi di bodyshaming subiti dopo Sanremo. La cantante pugliese è stata criticata per le scelte dei look sul palco del Festival e tra i tanti commenti cattivi apparsi sul web, spicca senz’altro quello del giornalista Davide Maggio che ha affermato: “Se hai una gamba importante, eviti di mettere le calze a rete”. Vi raccomandiamo... Emma sulla maternità: "Un figlio ora? No. La maternità non è un obbligo" Intervistata dal Messaggero Emma Marrone rivela di non sentire l'esigenza di un figlio ora. "La maternità non è un obbligo, ciascuna ha il suo pe... ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “Buongiorno a tutti, dal medioevo“. Comincia così la lunga riflessione cheMarrone ha affidato ai social, inai veri e propri attacchi disubiti dopo Sanremo. La cantante pugliese è stata criticata per le scelte dei look sul palco del Festival e tra i tanti commenti cattivi apparsi sul web, spicca senz’altro quello del giornalista Davide Maggio che ha affermato: “Se hai una gamba importante, eviti di mettere le calze a rete”. Vi raccomandiamo...sulla maternità: "Un figlio ora? No. La maternità non è un obbligo" Intervistata dal MessaggeroMarrone rivela di non sentire l'esigenza di un figlio ora. "La maternità non è un obbligo, ciascuna ha il suo pe... ...

Advertising

emma_vita00 : RT @salento_news: .?@MarroneEmma? contro il body shaming: «Il vostro corpo è perfetto com’è, vestitevi come vi pare» - Salento News https:/… - livelifeVale : RT @salento_news: Emma contro il body shaming: «Il vostro corpo è perfetto com’è, vestitevi come vi pare» - ChiaraTZZT : Ripropongo la gamba importante perché si. Vestitevi come ca**o vi pare e mettete le calze che volete ??… - insta_agne : RT @salento_news: Emma contro il body shaming: «Il vostro corpo è perfetto com’è, vestitevi come vi pare» - GFucci58 : RT @salento_news: Emma contro il body shaming: «Il vostro corpo è perfetto com’è, vestitevi come vi pare» -