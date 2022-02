Veicoli elettrici | Termoli avrà la sua gigafactory per il recupero delle batterie

(Di giovedì 10 febbraio 2022) È ufficiale la realizzazione adella terzadel Gruppo Stellantis in Europa, dopo Douvrin in Francia e Kaiserslautern in Germania, per ile il riciclo. È nero su bianco, infatti, l’accordo firmato oggi con il Governo italiano che, secondo fonti di stampa, porta un investimento di circa due miliardi e mezzo a fronte di 370 milioni che dovrebbero essere garantiti dallo Stato. L’importanza del progetto è enorme, sia dal punto di vista della sostenibilità, dato che ilpermetterebbe di risparmiare le “terre rare” ovvero quei metalli indispensabili a produrle ma che hanno un altissimo impatto ambientale e sociale, che dal punto di vista dell’economia locale nel sud Italia. L’investimento su ...

Advertising

aleciu : RT @iuvinale_n: Follia o #lobbismo? Piano #UE che pone fine all'uso dei veicoli con motore a combustione entro il 2035 La norma #UE su #vei… - WLKFabio : RT @iuvinale_n: Follia o #lobbismo? Piano #UE che pone fine all'uso dei veicoli con motore a combustione entro il 2035 La norma #UE su #vei… - ngiocoli : RT @iuvinale_n: Follia o #lobbismo? Piano #UE che pone fine all'uso dei veicoli con motore a combustione entro il 2035 La norma #UE su #vei… - petregiamp : RT @ExtremaRatio4: Follia o #lobbismo? Piano #UE che pone fine all'uso dei veicoli con motore a combustione entro il 2035 La norma #UE su #… - GabrieleIuvina1 : RT @iuvinale_n: Follia o #lobbismo? Piano #UE che pone fine all'uso dei veicoli con motore a combustione entro il 2035 La norma #UE su #vei… -

Ultime Notizie dalla rete : Veicoli elettrici

Bluerating.com

GALESBURG, Michigan-(BUSINESS WIRE)-L'azienda di gestione dell'energia Eaton ha annunciato oggi che il suo Gruppooffre ora una serie di componentia bassa tensione che soddisfano i crescenti requisiti di alimentazione e controllo, compresa la conversione, la protezione e la distribuzione per ...... Comunità montane e Autorità di bacino, finanzia " con 12,1 milioni di euro " la realizzazione di infrastrutture di ricarica disu due linee di finanziamento: punti di ricarica per ...Abs airbag laterali chiusura centralizzata pretensionatore cinture airbag per la testa airbag guida airbag passeggero immobilizzatore airbag per le ginocchia airbag posteriore luci diurne ...Ne usufruiranno tutte le utenze oltre 16,5 kilowattora in media, alta e altissima tensione oltre a quelle che utilizzeranno l'illuminazione pubblica o che ricaricheranno i veicoli elettrici in luoghi ...