Vaticano, sostituto Pena Parra si rivolse a 007 italiani per bonifica uffici e notizie: ecco verbale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – C’è imbarazzo in Vaticano per i nuovi particolari che spuntano dall’inchiesta sul palazzo di Londra. Come riporta Panorama, tra le varie circostanze emerse dalle indagini anche quella del sostituto alla Segreteria di Stato, monsignor Edgar Peña Parra, che, invece di rivolgersi alla Gendarmeria vaticana come prassi vorrebbe, si sarebbe avvalso dei servizi segreti italiani per bonificare dalle microspie i suoi uffici e per ottenere informazioni su una serie di soggetti “che stavano tentando di introdursi nelle strutture economiche della Santa Sede con intenti malevoli”. A raccontare la vicenda all’ufficio del promotore di Giustizia in una memoria difensiva dell’ottobre 2019 (e a confermarla nell’interrogatorio del 16 gennaio 2020) è l’ex funzionario ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – C’è imbarazzo inper i nuovi particolari che spuntano dall’inchiesta sul palazzo di Londra. Come riporta Panorama, tra le varie circostanze emerse dalle indagini anche quella delalla Segreteria di Stato, monsignor Edgar Peña, che, invece di rivolgersi alla Gendarmeria vaticana come prassi vorrebbe, si sarebbe avvalso dei servizi segretiperre dalle microspie i suoie per ottenere informazioni su una serie di soggetti “che stavano tentando di introdursi nelle strutture economiche della Santa Sede con intenti malevoli”. A raccontare la vicenda all’o del promotore di Giustizia in una memoria difensiva dell’ottobre 2019 (e a confermarla nell’interrogatorio del 16 gennaio 2020) è l’ex funzionario ...

StraNotizie : Vaticano, sostituto Pena Parra si rivolse a 007 italiani per bonifica uffici e notizie: ecco verbale… - sulsitodisimone : Vaticano, sostituto Pena Parra si rivolse a 007 italiani per bonifica uffici e notizie: ecco verbale… - fisco24_info : Vaticano, sostituto Pena Parra si rivolse a 007 italiani per bonifica uffici e notizie: ecco verbale: (Adnkronos) -… - italiaserait : Vaticano, sostituto Pena Parra si rivolse a 007 italiani per bonifica uffici e notizie: ecco verbale - RobertoBlumett1 : @serracchiani Chi ha preparato le domande Fazio, il PD o il Vaticano ? Certo che il sostituto di Dio in terra ha de… -