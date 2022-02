Valeria Marini risponde alla sua imitazione vista a Drag Race Italia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Valeria Marini – proprio come Francesca Cipriani – era al Grande Fratello Vip quando su Discovery+ è stata caricata la puntata di Drag Race Italia con lo Snatch Game, il gioco delle imitazioni che ha visto inscenare proprio lei. Artefice di ciò LeRiche che – fra boccoli biondi, pochette e vestito di paillettes – ha dato vita ad una Valeria Marini più vera dell’originale. A distanza di mesi il video è stato visto anche da Valeria Marini in persona che ha deciso di condividerlo su Instagram commentandolo con un sintetico “stellare”. “Era la Prati al telefoto, comunque ci sono rimasta malissimo perché mi hai lasciata per ultima. Dulcis in fundo? E che vuol dire?” Ha esordito fra l’ilarità generale. A domanda diretta sull’ingrediente ... Leggi su biccy (Di mercoledì 9 febbraio 2022)– proprio come Francesca Cipriani – era al Grande Fratello Vip quando su Discovery+ è stata caricata la puntata dicon lo Snatch Game, il gioco delle imitazioni che ha visto inscenare proprio lei. Artefice di ciò LeRiche che – fra boccoli biondi, pochette e vestito di paillettes – ha dato vita ad unapiù vera dell’originale. A distanza di mesi il video è stato visto anche dain persona che ha deciso di condividerlo su Instagram commentandolo con un sintetico “stellare”. “Era la Prati al telefoto, comunque ci sono rimasta malissimo perché mi hai lasciata per ultima. Dulcis in fundo? E che vuol dire?” Ha esordito fra l’ilarità generale. A domanda diretta sull’ingrediente ...

