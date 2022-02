Vaia (Spallanzani): «Le pillole anti Covid gratis in farmacia, usiamo i monoclonali come cura preventiva» (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il dottor Francesco Vaia, direttore generale dell’ospedale Spallanzani di Roma, propone di somministrare a scopo preventivo gli anticorpi monoclonali ai più fragili e di far prescrivere la pillola antivirale Paxlovid direttamente dai medici di base per ritirarla gratuitamente nelle farmacie. Per Vaia, che parla oggi in un’intervista rilasciata a La Stampa, «siamo già in fase endemica, ossia di convivenza con il virus. Oltre il 90% di quello circolante è Omicron, che è molto meno patogena. E poi la popolazione è più protetta dal booster e dall’immunità indotta dai tanti contagi». Per questo, secondo il dottore, «sarebbe il caso di fare degli studi immunologici per verificare quanta parte della popolazione si è immunizzata. Anche per capire se poi la quarta dose è ... Leggi su open.online (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il dottor Francesco, direttore generale dell’ospedaledi Roma, propone di somministrare a scopo preventivo glicorpiai più fragili e di far prescrivere la pillolavirale Paxlovid direttamente dai medici di base per ritirarla gratuitamente nelle farmacie. Per, che parla oggi in un’intervista rilasciata a La Stampa, «siamo già in fase endemica, ossia di convivenza con il virus. Oltre il 90% di quello circolante è Omicron, che è molto meno patogena. E poi la popolazione è più protetta dal booster e dall’immunità indotta dai tcontagi». Per questo, secondo il dottore, «sarebbe il caso di fare degli studi immunologici per verificare quanta parte della popolazione si è immunizzata. Anche per capire se poi la quarta dose è ...

