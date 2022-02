"Vado a leccarmi le ferite". Michela Moioli, eliminazione e caduta: giornata da incubo alle Olimpiadi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dopo aver esultato per l'oro nel curling misto martedì, ecco arrivare forte la delusione sulle nevi di Pechino. In particolare nello snowboardcross, dove la nostra Michela Moioli — la portabandiera dell'Italia ai Giochi Olimpici Invernali cinesi di quest'anno — non è riuscita a passare le semifinali dopo aver dominato in scioltezza qualificazioni, ottavi e quarti. Quella che doveva essere una passeggiata si è trasformata in un incubo, e la bergamasca deve risvegliarsi dai suoi sogni iridati al Genting Park di Zhangjiakou, per colpa della statunitense Jacobellis e della francese Trespeuch, che l'hanno preceduta sul traguardo. “Mi lecco le ferite e Vado avanti” La delusione è tanta per una medaglia che poteva arrivare tranquillamente nel nostro medagliere, ma la portabandiera tricolore si è dovuta ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dopo aver esultato per l'oro nel curling misto martedì, ecco arrivare forte la delusione sulle nevi di Pechino. In particolare nello snowboardcross, dove la nostra— la portabandiera dell'Italia ai Giochi Olimpici Invernali cinesi di quest'anno — non è riuscita a passare le semifinali dopo aver dominato in scioltezza qualificazioni, ottavi e quarti. Quella che doveva essere una passeggiata si è trasformata in un, e la bergamasca deve risvegliarsi dai suoi sogni iridati al Genting Park di Zhangjiakou, per colpa della statunitense Jacobellis e della francese Trespeuch, che l'hanno preceduta sul traguardo. “Mi lecco leavanti” La delusione è tanta per una medaglia che poteva arrivare tranquillamente nel nostro medagliere, ma la portabandiera tricolore si è dovuta ...

