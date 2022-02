Vaccino Covid, il report annuale Aifa: “Nel 2021 circa 0,2 decessi ogni milione di dosi”. “Vaccinazione è sicura anche in gravidanza” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) In un anno ci sono state 117.920 segnalazioni di sospetto evento avverso successivo alla Vaccinazione anti-Covid su un totale di 108.530.987 dosi somministrate. L’83,7% (98.717) delle segnalazioni inserite è riferita a eventi non gravi e solo il 16,2% (19.055) a eventi avversi gravi. In totale sono stati 22 i decessi considerati correlabili al Vaccino, pari a circa 0,2 casi ogni milione di dosi somministrate. Sono i numeri che emergono dal rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti-Covid dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), riferito al periodo che va dal 27 dicembre 2020 – data di inizio della campagna vaccinale – al 26 dicembre 2021. E che contiene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) In un anno ci sono state 117.920 segnalazioni di sospetto evento avverso successivo allaanti-su un totale di 108.530.987somministrate. L’83,7% (98.717) delle segnalazioni inserite è riferita a eventi non gravi e solo il 16,2% (19.055) a eventi avversi gravi. In totale sono stati 22 iconsiderati correlabili al, pari a0,2 casidisomministrate. Sono i numeri che emergono dal rapportosulla sicurezza dei vaccini anti-dell’Agenzia italiana del farmaco (), riferito al periodo che va dal 27 dicembre 2020 – data di inizio della campagna vaccinale – al 26 dicembre. E che contiene ...

