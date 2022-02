Vaccino covid, esenzione come Green pass: cartaceo addio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Vaccino covid ed esenzione, i certificati vanno acquisiti in formato digitale come il Green pass. Il ministero della Salute in una nota spiega che, ai sensi del Dpcm del 4 febbraio 2022, queste certificazioni sono emesse, già dal 7 febbraio, esclusivamente in formato digitale – come già avviene per le Certificazioni verdi covid e avranno validità sul solo territorio nazionale. Chi è già in possesso di un certificato di esenzione cartaceo deve ora richiedere la nuova certificazione con il Qr code analogo a quello del Green pass, chiarisce il ministero. Fino al 27 febbraio sarà possibile usare sia le precedenti certificazioni cartacee, sia quelle digitali. Ma dal 28 ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) –ed, i certificati vanno acquisiti in formato digitaleil. Il ministero della Salute in una nota spiega che, ai sensi del Dpcm del 4 febbraio 2022, queste certificazioni sono emesse, già dal 7 febbraio, esclusivamente in formato digitale –già avviene per le Certificazioni verdie avranno validità sul solo territorio nazionale. Chi è già in possesso di un certificato dideve ora richiedere la nuova certificazione con il Qr code analogo a quello del, chiarisce il ministero. Fino al 27 febbraio sarà possibile usare sia le precedenti certificazioni cartacee, sia quelle digitali. Ma dal 28 ...

