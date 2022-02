Vaccino anti Covid, Salvini: “Non ho vaccinato mia figlia, questione sanitaria, non politica” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) A Radio Capital interviene il leader della Lega, Matteo Salvini. Alla domanda se ha vaccinato sua figlia, il segretario dice di no: "Sono scelte che spettano a mamma, papà e pediatri non sono certo di dibattito politico". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 9 febbraio 2022) A Radio Capital interviene il leader della Lega, Matteo. Alla domanda se hasua, il segretario dice di no: "Sono scelte che spettano a mamma, papà e pediatri non sono certo di dibattito politico". L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino anti Oltre 20 arresti alle proteste contro le misure anti Covid La polizia canadese ha arrestato oltre 20 delle migliaia di dimostranti che negli ultimi giorni hanno preso parte alle proteste dei camionisti contro le misure anti Covid e l'obbligo di vaccino se si attraversa la frontiera con gli Stati Uniti. Lo hanno reso noto le autorit , secondo quanto riporta la Bbc. Dimostranti determinati rimangono a Ottawa dopo ...

Covid oggi Italia: da mascherine a riaperture e Green pass, cosa cambia Dall'1 febbraio il certificato verde - che si ottiene con il vaccino, se si è guariti dal Covid ma ...rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti ...

Novavax vaccino anti Covid: quando arriva e chi potrà farlo? E in Lombardia? IL GIORNO Il vaccino per il Covid può influenzare le mestruazioni? I risultati degli studi scientifici In Gran Bretagna 36mila donne hanno segnalato un ritardo delle loro mestruazioni in seguito al vaccino anti Covid ...

Covid, Salvini: “Non ho vaccinato mia figlia” (Adnkronos) – “No”. Risponde così il leader della Lega Matteo Salvini, ospite di ‘The Breakfast club’ su Radio Capital, alla domanda se sua figlia sia vaccinata contro il Covid, “Sono scelte che ...

