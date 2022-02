Vaccino anti Covid, in un anno 117.920 eventi avversi su 108 milioni di dosi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sono pochissime le reazioni avverse ai vaccini contro il Covid, e quasi tutte non gravi: su oltre 108,5 milioni di dosi inoculate in Italia in un anno, le segnalazioni di "sospetti eventi avversi" sono state 117.920, mediamente 109 ogni 100.000 dosi, indipendentemente dal tipo di Vaccino e dalla dose. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sono pochissime le reazioni avverse ai vaccini contro il, e quasi tutte non gravi: su oltre 108,5diinoculate in Italia in un, le segnalazioni di "sospetti" sono state 117.920, mediamente 109 ogni 100.000, indipendentemente dal tipo die dalla dose. L'articolo .

Advertising

fanpage : Johnson & Johnson ha sospeso la produzione dei vaccini contro il Covid-19. La decisione di interrompere la produzio… - Agenzia_Ansa : La dose booster del vaccino anti Covid-19 protegge al 95% dalle forme gravi della malattia e al 67% dal contagio ri… - RegLiguria : La ricercatrice genovese Maria Elena Bottazzi è tra i candidati al premio #Nobel per la Pace. Con il collega Peter… - mariandola : RT @Agenzia_Ansa: L'Aifa: 'Il vaccino in gravidanza è sicuro, molti rischi dal SarsCov2'. Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti… - Cristin39245341 : RT @Agenzia_Ansa: L'Aifa: 'Il vaccino in gravidanza è sicuro, molti rischi dal SarsCov2'. Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti… -