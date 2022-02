‘Urban Fragments’ | a Garbatella il nuovo eco-murale che assorbe lo smog

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma – Poco più di un mese fa è stato inaugurato allail primo ‘Green smart wall’ della capitale. Ora, accanto al mosaico in bioresina ‘The endless growth’, appare l’eco-della giovanissima Maria Ginzburg. Una prima volta per l’artista italo russa, classe 1998, con la pittura mangia-di Airlite. L’opera, presentata al pubblico lo scorso 4 febbraio, completa la riqualificazione della piazza antistante la metro B, accesso simbolico a uno dei quartieri icona della Roma del ‘900. La regia del progetto (in collaborazione con ATAC e il Municipio VIII) è della no profit Yourban2030 che, ancora una volta, interviene sul territorio della capitale per valorizzare spazi comuni e promuovere giovani artisti, mantenendo alte l’attenzione e la consapevolezza della tutela ...