Uomini e Donne, l’ex tronista Andrea Nicole con il fidanzato Ciprian in studio. Maria De Filippi si scusa: “Ero partita molto prevenuta” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Era inizio dicembre quando Andrea Nicole e Ciprian Aftim erano entrati mano nella mano nello studio di Uomini e Donne, dopo aver trascorso la notte insieme (senza avvertire la redazione, come da regolamento). In quell’occasione Gianni Sperti fu durissimo nei loro confronti e anche Maria De Filippi non aveva nascosto una certa amarezza, specialmente nei confronti del ragazzo. Lunedì 7 febbraio sono tornati in studio e, come prima cosa, la padrona di casa si è voluta scusare. “Ciprian, io voglio farti le mie scuse, non credevo che tu fossi sincero. Come te lo avevo detto davanti a tutti, oggi mi ricredo davanti a tutti, com’è giusto che sia”, ha detto la conduttrice. “Sono contenta che tu non l’abbia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Era inizio dicembre quandoAftim erano entrati mano nella mano nellodi, dopo aver trascorso la notte insieme (senza avvertire la redazione, come da regolamento). In quell’occasione Gianni Sperti fu durissimo nei loro confronti e ancheDenon aveva nascosto una certa amarezza, specialmente nei confronti del ragazzo. Lunedì 7 febbraio sono tornati ine, come prima cosa, la padrona di casa si è volutare. “, io voglio farti le mie scuse, non credevo che tu fossi sincero. Come te lo avevo detto davanti a tutti, oggi mi ricredo davanti a tutti, com’è giusto che sia”, ha detto la conduttrice. “Sono contenta che tu non l’abbia ...

