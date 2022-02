Università, dalla Fondazione Italia-Usa 200 borse di studio Next Generation (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La Fondazione Italia Usa ha pubblicato il bando che offre 200 borse di studio Next Generation per il suo nuovo master online “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”, allo scopo di aiutare concretamente i giovani nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali. Le borse di studio a copertura parziale saranno dirette a giovani laureati e laureandi. Il master è diretto dall’ex ministro dell’Istruzione, Universita’ e Ricerca, Stefania Giannini, con la partecipazione di numerosi docenti di prestigio internazionale, ed opera all’interno del programma accademico delle Nazioni Unite, Unai – United Nations Academic Impact del quale la Fondazione Italia Usa fa parte. Il master ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 9 febbraio 2022) LaUsa ha pubblicato il bando che offre 200diper il suo nuovo master online “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”, allo scopo di aiutare concretamente i giovani nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali. Ledia copertura parziale saranno dirette a giovani laureati e laureandi. Il master è diretto dall’ex ministro dell’Istruzione, Universita’ e Ricerca, Stefania Giannini, con la partecipazione di numerosi docenti di prestigio internazionale, ed opera all’interno del programma accademico delle Nazioni Unite, Unai – United Nations Academic Impact del quale laUsa fa parte. Il master ...

Ultime Notizie dalla rete : Università dalla Nucleare, gli scienziati europei annunciano una svolta nella ricerca sulla fusione. Carrozza (Cnr): 'Passo cruciale verso la produzione di ... ... tra istituti di ricerca e università. Nonostante le difficoltà poste dalla pandemia , siamo riusciti a raggiungere un risultato importantissimo che potrebbe porre le basi per il futuro dell'energia ...

Stella Selene Onlus apre a Centro Leonardo, lo sport per l'inclusione ... Catia Fierli, ricercatrice per dottorato presso Università di Tor Vergata e Dino Caterini, fondatore della Scuola Internazionale Comics. Dalla parte delle imprese invece è intervenuto Marcello ...

