Unicredit, 350 mila euro a 25 associazioni per l’infanzia (su quasi 700 candidature) (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si è conclusa la terza edizione di Call for Regions, l’iniziativa di solidarietà promossa da Unicredit Foundation e realizzata con il supporto di Unicredit grazie al progetto “Carta E” a sostegno di associazioni e progetti a favore dell’infanzia su tutto il territorio nazionale. Nato nel 2005, il progetto “Carta E” prevede che il due per mille delle spese effettuate dai clienti che utilizzano le carte di credito “Etiche” vada ad alimentare, senza alcun onere a carico del titolare della carta, uno specifico Fondo le cui disponibilità sono destinate a progetti di solidarietà portati avanti da organizzazioni senza scopo di lucro. Quest’anno, su un totale di quasi 700 candidature ricevute, sono stati premiati, con un importo complessivo di 350 mila euro, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si è conclusa la terza edizione di Call for Regions, l’iniziativa di solidarietà promossa daFoundation e realizzata con il supporto digrazie al progetto “Carta E” a sostegno die progetti a favore delsu tutto il territorio nazionale. Nato nel 2005, il progetto “Carta E” prevede che il due per mille delle spese effettuate dai clienti che utilizzano le carte di credito “Etiche” vada ad alimentare, senza alcun onere a carico del titolare della carta, uno specifico Fondo le cui disponibilità sono destinate a progetti di solidarietà portati avanti da organizzazioni senza scopo di lucro. Quest’anno, su un totale di700ricevute, sono stati premiati, con un importo complessivo di 350, ...

Advertising

robivite : RT @UniCredit_IT: #OurCommunities: Si è conclusa la terza edizione di Call for Regions. Da #UniCredit e #UniCreditFoundation 350mila euro a… - Giornaleditalia : UniCredit e UniCredit Foundation a sostegno dell’infanzia: 350 mila euro a 25 a Onlus diffuse su tutto il territori… - armel60 : RT @UniCredit_IT: #OurCommunities: Si è conclusa la terza edizione di Call for Regions. Da #UniCredit e #UniCreditFoundation 350mila euro a… - IlModeratoreWeb : UniCredit e UniCredit Foundation a sostegno dell’infanzia: 350 mila euro a 25 associazioni diffuse su tutto il terr… - EpifaniAntonio : RT @UniCredit_IT: #OurCommunities: Si è conclusa la terza edizione di Call for Regions. Da #UniCredit e #UniCreditFoundation 350mila euro a… -