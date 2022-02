Under 19, Italia-Turchia 1-0: esordio per tre azzurrini (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il Napoli di Luciano Spalletti non è l’unico Napoli che sta facendo molto bene in questa stagione: anche la formazione Primavera sta disputando un’annata sorprendente. La squadra allenata da Nicolò Frustalupi è al decimo posto con 25 punti conquistati in 16 giornate (con ancora una gara da recuperare) a sole due lunghezze dalla zona playoff. Risultati molto importanti per una neopromossa. Le ottime prestazioni dei giovani azzurri sono state prese in considerazione anche da Carmine Nunziata, commissario tecnico dell’Italia Under 19. Giuseppe D’Agostino Infatti, i tre azzurrini Antonio Vergara, Giuseppe Ambrosino e Giuseppe D’Agostino sono stati convocati per l’amichevole contro la Turchia. Il match è andato in scena questa mattina allo Stadio Erasmo Iacovone di Taranto e ha visto l’Italia imporsi ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il Napoli di Luciano Spalletti non è l’unico Napoli che sta facendo molto bene in questa stagione: anche la formazione Primavera sta disputando un’annata sorprendente. La squadra allenata da Nicolò Frustalupi è al decimo posto con 25 punti conquistati in 16 giornate (con ancora una gara da recuperare) a sole due lunghezze dalla zona playoff. Risultati molto importanti per una neopromossa. Le ottime prestazioni dei giovani azzurri sono state prese in considerazione anche da Carmine Nunziata, commissario tecnico dell’19. Giuseppe D’Agostino Infatti, i treAntonio Vergara, Giuseppe Ambrosino e Giuseppe D’Agostino sono stati convocati per l’amichevole contro la. Il match è andato in scena questa mattina allo Stadio Erasmo Iacovone di Taranto e ha visto l’imporsi ...

