Una vita anticipazioni | Bellita aggredita | è in pericolo di vita?

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tornano le nostre puntate di Una, siete curiosi di sapere che cosa succederà nella puntata che ci aspetta domani, 10 febbraio 2022 su Canale 5? Come avrete visto Lolita è tornata a casa, sembra stare meglio ma in realtà, i medici non hanno una cura per lei per cui pensano che potrebbe restarle davvero molto poco da vivere. I familiari di Lolita hanno scelto di non dirle nulla. Per lei il ritorno a casa però è parecchio traumatico visto che per la prima volta si trova di fronte Antonito, dopo averlo visto tra le braccia di un’altra donna. Genoveva intanto inizia a conoscere meglio Aurelio. Diventerà un nuovo alleato della Salmeron? Non ci resta che scoprire tutti i dettagli su questa storia con ledi Unaper la puntata di domani 10 febbraio, in onda su Canale 5 la prima parte ...