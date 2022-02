Una Vita | anticipazioni 10 febbraio | Lolita chiede ad Antonito di pazientare | mentre lui trova un medico per la moglie Bellita aggredita con Rosina e Susana

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una10: eccoci ai prossimi spoiler. Cosa accadrà nella puntata? Una10tempo al marito, dopo quello che lui le ha fatto Finalmenteè stata dimessa. Anche se ha perdonato, però, non ha ancora del tutto abbasato la guardia, dopo averlo visto in atteggiamenti intimi con Nalia. Intanto il deputatoil nominativo di un nominativo di un dottore specializzato in patologie sanguignee e si mette in contatto con lui, per vedere se può salvare laa suaper strada dallo stalker cone ...