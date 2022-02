“Una stella cade”: nove curiosità sulla canzone Disney più famosa (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Qual è la canzone Disney più famosa? La recentissima Non si nomina bruno, che ha battuto i record di ascolti? La tanto amata Let it go (o All’alba sorgerò) ascoltata a ripetizione dall’uscita di Frozen? Qualcosa di più iconico come Hakuna Matata? No. Sebbene tutte queste canzoni siano molto amate, ce n’è una in particolare che tutti hanno ascoltato almeno una volta. Si tratta di When you wish upon a star (o Una stella cade, in italiano) che ha debuttato con Pinocchio. Pinocchio è un Classico d’animazione Disney uscito nel 1940 e la canzone principale del film è diventata un simbolo degli Studi Disney. Si tratta, infatti, della melodia che accompagna l’introduzione con il castello che precede ogni film della compagnia! La canzone ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Qual è lapiù? La recentissima Non si nomina bruno, che ha battuto i record di ascolti? La tanto amata Let it go (o All’alba sorgerò) ascoltata a ripetizione dall’uscita di Frozen? Qualcosa di più iconico come Hakuna Matata? No. Sebbene tutte queste canzoni siano molto amate, ce n’è una in particolare che tutti hanno ascoltato almeno una volta. Si tratta di When you wish upon a star (o Una, in italiano) che ha debuttato con Pinocchio. Pinocchio è un Classico d’animazioneuscito nel 1940 e laprincipale del film è diventata un simbolo degli Studi. Si tratta, infatti, della melodia che accompagna l’introduzione con il castello che precede ogni film della compagnia! La...

