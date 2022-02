Un posto al sole, anticipazioni 9 febbraio: Roberto approfitterà di Chiara? (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un momento molto complicato attende Chiara Petrone, come rivelano le anticipazioni di oggi, mercoledì 9 febbraio. La ragazza, dopo la morte di suo padre, si è ritrovata da sola a dover gestire le attività legate al Gruppo Petrone e si è sentita talmente sotto pressione da chiedere aiuto a Marina. Quest'ultima, però, alle prese con i problemi di Fabrizio e la sua crisi matrimoniale, ha declinato l'offerta della ragazza di cui ha subito approfittato Roberto. Ferri, infatti, ha colto il disagio e le difficoltà di Chiara e ha deciso di approfittarne, offrendole di entrare in società insieme a Filippo. La giovane, ormai dipendente dalla cocaina e dopo essere stata lasciata da Nunzio, dovrà gestire l'ingresso di Ferri nel Gruppo Petrone. L'imprenditore, a questo punto, avrà la possibilità di sfruttare la ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un momento molto complicato attendePetrone, come rivelano ledi oggi, mercoledì 9. La ragazza, dopo la morte di suo padre, si è ritrovata da sola a dover gestire le attività legate al Gruppo Petrone e si è sentita talmente sotto pressione da chiedere aiuto a Marina. Quest'ultima, però, alle prese con i problemi di Fabrizio e la sua crisi matrimoniale, ha declinato l'offerta della ragazza di cui ha subito approfittato. Ferri, infatti, ha colto il disagio e le difficoltà die ha deciso di approfittarne, offrendole di entrare in società insieme a Filippo. La giovane, ormai dipendente dalla cocaina e dopo essere stata lasciata da Nunzio, dovrà gestire l'ingresso di Ferri nel Gruppo Petrone. L'imprenditore, a questo punto, avrà la possibilità di sfruttare la ...

