“Un figlio con lui” Gabriel Garko pazzo del suo Matia Bellissimo e giovane | chi è il nuovo fidanzato

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Due anni fa, in occasione della partecipazione al Grande Fratello Vip,ha fatto coming out. Aveva deciso di uscire allo scoperto per “liberare” Rosalinda Cannavò, l’attrice che a lungo ha finto di essere la sua fidanzata, e vivere finalmente la sua vita alla luce del sole. Per l’attore era stato un momento vissuto come una liberazione e da alloraha parlato anche del suoamore. Lo aveva fatto in occasione di un’ospitata a Verissimo con Silvia Toffanin: “Non sono single. Ho una storia da poco, ma è iniziata molto bene sia dal punto di vista caratteriale che intellettuale – aveva confidato l’attore – Lui ha 36 anni, non c’entra nulla con la mia professione e non fa il modello come qualcuno ha scritto”., chi è il ...