Un ex pm di Salerno, avvocati e imprenditori arrestati con l'accusa di corruzione (Di mercoledì 9 febbraio 2022) AGI - Un magistrato, avvocati e imprenditori destinatari di misure cautelari restrittive. Il gip di Napoli ha emesso una misura cautelare in carcere con il beneficio dei domiciliari nei confronti di Roberto Penna, all'epoca dei fatti sostituto procuratore presso il Tribunale di Salerno; Maria Gabriella Gallevi, avvocato del Foro di Salerno; Francesco Vorro, Umberto Inverso e Fabrizio Lisi, imprenditori. I reati contestati sono quelli corruzione per l'esercizio delle funzioni, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari e induzione indebita a dare o promettere utilità. Le indagini sono dei carabinieri. Maria Gabriella Gallevi è la compagna di Roberto Penna. Fabrizio Lisi è un ex generale della Finanza. Nell'ambito ... Leggi su agi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) AGI - Un magistrato,destinatari di misure cautelari restrittive. Il gip di Napoli ha emesso una misura cautelare in carcere con il beneficio dei domiciliari nei confronti di Roberto Penna, all'epoca dei fatti sostituto procuratore presso il Tribunale di; Maria Gabriella Gallevi, avvocato del Foro di; Francesco Vorro, Umberto Inverso e Fabrizio Lisi,. I reati contestati sono quelliper l'esercizio delle funzioni,per atto contrario ai doveri d'ufficio,in atti giudiziari e induzione indebita a dare o promettere utilità. Le indagini sono dei carabinieri. Maria Gabriella Gallevi è la compagna di Roberto Penna. Fabrizio Lisi è un ex generale della Finanza. Nell'ambito ...

