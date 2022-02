Un elicottero senza pilota. Il Black Hawk rivoluziona il volo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Per la prima volta nella storia un elicottero UH-60, il leggendario Black Hawk, ha volato completamente privo di equipaggio. Il risultato è stato ottenuto grazie al programma Aircrew labor in-cockpit automation system (Alias) sviluppato congiuntamente dalla Defense advanced research projects agency (Darpa), l’agenzia del governo americano dedicata alla ricerca avanzata in campo militare, e la società Sikorsky, del gruppo Lockheed Martin. Il volo, durato circa trenta minuti, è stato effettuato all’interno di Fort Campbell nel Kentuky. IL volo DEL Black Hawk Il velivolo ha effettuato i controlli pre-volo, è decollato e ha eseguito una serie di manovre aeree. Grazie al sistema Light detection and ranging (Lidar), ... Leggi su formiche (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Per la prima volta nella storia unUH-60, il leggendario, ha volato completamente privo di equipaggio. Il risultato è stato ottenuto grazie al programma Aircrew labor in-cockpit automation system (Alias) sviluppato congiuntamente dalla Defense advanced research projects agency (Darpa), l’agenzia del governo americano dedicata alla ricerca avanzata in campo militare, e la società Sikorsky, del gruppo Lockheed Martin. Il, durato circa trenta minuti, è stato effettuato all’interno di Fort Campbell nel Kentuky. ILDELIl veliha effettuato i controlli pre-, è decollato e ha eseguito una serie di manovre aeree. Grazie al sistema Light detection and ranging (Lidar), ...

Primo volo autonomo di elicottero Black Hawk completato con successo da DARPA ... la Defense Advanced Research Projects Agency , l'ha completato con successo il primo volo in assoluto di un elicottero UH - 60A Black Hawk senza pilota. Il Black Hawk è stato equipaggiato con la ...

