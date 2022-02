Un anno di vaccini nel rapporto Aifa | rarissimi gli eventi avversi | soprattutto nei bambini

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Le segnalazioni arrivate all'Agenzia del Farmaco sono state 117mila, ma l'83% riguardava disturbi non gravi. Locatelli: "Isono molto sicuri per ie tutelano anche la loro vita sociale". I decessi attribuibili ai22 in tutto. Nessun rischio in gravidanza

In unci sono state 117.920 segnalazioni di sospetto evento avverso successivo alla vaccinazione anti ... Sono i numeri che emergono dal rapporto annuale sulla sicurezza deianti - Covid ...E' passato unda allora e oggi il quadro sulla sicurezza deipuò poggiare su un numero crescente di dati e su un primo bilancio', spiega il rapporto. 'Nel nostro Paese in unsono ...ha detto che non farà vaccinare sua figlia di 9 anni, evitando però di addentrarsi in motivazioni pseudo scientifiche come la sua collega, precisando però che questa sia una decisione che ...Il conto alla rovescia, per qualcuno, è già cominciato. Perché messo alle spalle il Natale, ancora con restrizioni e paura per la variante Omicron, all'orizzonte ci ...