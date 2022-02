Un anno di vaccini in Italia, Aifa: l’83,7% degli eventi avversi non sono gravi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Benefici maggiori dei rischi, 117mila eventi avversi su 108 milioni di dosi somministrate, l'83,7% sono eventi avversi non gravi. Il 21,7% eventi avversi dopo la terza dose. vaccini sicuri in gravidanza e allattamento, che non portano conseguenze sulla fertilità né dell'uomo nè della donna. E tra la fascia pediatrica, le reazioni avverse sono febbre, cefalea e vomito. È quanto emerge dal Rapporto annuale Aifa sulla sicurezza dei vaccini anti-Covid, che prende in esame il 2021, primo anno di somministrazione del siero anti-Covid. "Al 26 dicembre 2021 sono state inserite complessivamente 117.920 segnalazioni di sospetto evento avverso ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Benefici maggiori dei rischi, 117milasu 108 milioni di dosi somministrate, l'83,7%non. Il 21,7%dopo la terza dose.sicuri indanza e allattamento, che non portano conseguenze sulla fertilità né dell'uomo nè della donna. E tra la fascia pediatrica, le reazioni avversefebbre, cefalea e vomito. È quanto emerge dal Rapporto annualesulla sicurezza deianti-Covid, che prende in esame il 2021, primodi somministrazione del siero anti-Covid. "Al 26 dicembre 2021state inserite complessivamente 117.920 segnalazioni di sospetto evento avverso ...

