Un altro sogno si avvera, Tamberi: “Andrò in Nba, al Celebrity Game” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) sogno dopo sogno, i desideri per Tamberi si avverano tutti. Anche quello che riguarda la sua grande passione per la pallacanestro. Il campione olimpico di salto in alto è stato invitato a partecipare al Celebrity Game dell’All Star Weekend di Cleveland che si svolgerà il prossimo 18 febbraio. E’ direttamente Gianmarco a comunicarlo con il suo entusiasmo solito: “La notizia più bella della mia vita!”. Lo scrive sulla sua pagina ufficiale Instagram. Dopo la vittoria dell’oro olimpico inseguito da 6 anni, dopo il brutto infortunio alla caviglia, Gimbo vive una nuova vita sportiva. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HALFSHAVE (@gianmarcoTamberi) (foto@Colombo/Fidal) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 9 febbraio 2022)dopo, i desideri persino tutti. Anche quello che riguarda la sua grande passione per la pallacanestro. Il campione olimpico di salto in alto è stato invitato a partecipare aldell’All Star Weekend di Cleveland che si svolgerà il prossimo 18 febbraio. E’ direttamente Gianmarco a comunicarlo con il suo entusiasmo solito: “La notizia più bella della mia vita!”. Lo scrive sulla sua pagina ufficiale Instagram. Dopo la vittoria dell’oro olimpico inseguito da 6 anni, dopo il brutto infortunio alla caviglia, Gimbo vive una nuova vita sportiva. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HALFSHAVE (@gianmarco) (foto@Colombo/Fidal) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte ...

Advertising

LoredanaBerte : Nel 1993 realizzavo un sogno: finalmente dividevo il palco più importante per la musica italiana con mia sorella Mi… - fanpage : 'Sarebbe il mio sogno, mi piacerebbe vedere la nuova leva, le nuove generazioni'. @GiuliaSalemi93 ci ha raccontato… - ItaliaTeam_it : La cerimonia di apertura tra poche ore, le prime medaglie domani. #Beijing2022, un altro sogno olimpico sta per div… - auri0304 : nathaly ha realizzato il suo sogno di mangiare nella stessa posata di barù non aspettava altro #jeru - louisxandrew : @fvllinglwt Da quando ho visto QUEL video non sogno altro -