Ultime Notizie Roma del 09-02-2022 ore 07 | 10

Romadailynews radiogiornale mercoledì 9 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale l'aula della camera ha definitivamente approvato la proposta di legge costituzionale con 468 voti a favore o contrari e 6 astenuti l'articolo 9 ferma colori primari di tutelare la casa in cui viviamo sancisce il diritto all'ambiente salubre l'articolo 41 ci dice che l'iniziativa privata economiche resta libera ma non deve danneggiare non diverse detrimento della salute e dell'ambiente la tutela dell'ambiente Dunque della biodiversità e degli ecosistemi entra in costituzione l'aula della camera ha definitivamente approvato la proposta di legge costituzionale che modifica in tal senso i due articoli della carta il 9 il 41 il testo della seconda lettura alla camera è passato a Montecitorio con 468 voti a favore o contrari e 6 astenuti il Senato aveva approvatomaggioranza di due terzi lo

