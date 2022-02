Ucraina | grandi manovre nel ' buio' | la Nato rincorre lo Zar Putin

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Per comprendere la gravità della situazione più che ai leader politici è buona cosa prendere contezza di quanto resocontano autorevoli analisti militari. Allarme ad Est Per il presidente polacco ...

'Abbiamo una concentrazione senza precedenti di truppe russe lungo il confine con l', abbiamo ancheraggruppamenti in Bielorussia, dove attualmente sono in corso manovre militari che ...... Iraq, Libia, Afghanistan … e poi prendiamo leoperazioni militari della Nato ...- il nostro proprio territorio - viene rappresentato come una minaccia militare di invasione dell'. ...Per il presidente polacco Andrzej Duda la crisi in Ucraina è la "situazione più difficile che la Nato e l'Unione europea si trovano ad affrontare dagli eventi del 1989" che portarono al crollo del blo ...