Tweet shock del giornalista figlio di Montesano, che nega i morti per Covid. Il direttore di Libero: "Va licenziato" (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Le bare di Bergamo stanno al Covid come il lago della duchessa sta al sequestro Moro ". Parole scioccanti quelle scritte in su Twitter Tommaso Montesano , giornalista di Libero e figlio del noto ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Le bare di Bergamo stanno alcome il lago della duchessa sta al sequestro Moro ". Parole scioccanti quelle scritte in su Twitter Tommasodidel noto ...

Advertising

ValserianaNews : Tweet shock del giornalista Montesano sulle bare di Bergamo - Valseriana News - sonoash_ : RT @notoblio: Con tutti sti tweet sul suicidio che faccio se quando mi sparerò in bocca qualcuno si permetterà di dire “sono sotto shock no… - namJOONemesi : Shock per entrambx…ma poi che razza di tweet è: “dire amo ognuno di loro è troppo semplice” like WHAT FUCK DID U SA… - wh0santonia : RT @notoblio: Con tutti sti tweet sul suicidio che faccio se quando mi sparerò in bocca qualcuno si permetterà di dire “sono sotto shock no… - whiteAnnabianca : RT @notoblio: Con tutti sti tweet sul suicidio che faccio se quando mi sparerò in bocca qualcuno si permetterà di dire “sono sotto shock no… -