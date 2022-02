Tv e musica in lutto, a pochi giorni da Sanremo, il cantante è venuto a mancare (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Adesso la sua musica sarà davvero eterna. A pochi giorni da Sanremo la brutta notizia per il cantante, la peggiore. E' morto a 42 anni Kristian Cipolla, il tenore dei SeiOttavi, molto conosciuto in città per essere una delle voci più belle della beat box palermitana. L'artista si è spento dopo una breve malattia lasciando la famiglia e l'intero mondo dello spettacolo sotto choc. A ricordarlo fan, amici, musicisti e tanti i palermitani che hanno avuto il piacere di conoscere quell'eterno ragazzo che viveva di musica. "Adesso sei un angelo. Stai sereno, sei appena entrato nella casa di Dio e nulla ti potrà dare pensieri e fastidi vari perché sei libero - ricorda Giuseppe -. Sei nel coro degli angeli e sarò sempre attento finché sarò nel mondo a sentire la tua celestiale voce ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Adesso la suasarà davvero eterna. Adala brutta notizia per il, la peggiore. E' morto a 42 anni Kristian Cipolla, il tenore dei SeiOttavi, molto conosciuto in città per essere una delle voci più belle della beat box palermitana. L'artista si è spento dopo una breve malattia lasciando la famiglia e l'intero mondo dello spettacolo sotto choc. A ricordarlo fan, amici, musicisti e tanti i palermitani che hanno avuto il piacere di conoscere quell'eterno ragazzo che viveva di. "Adesso sei un angelo. Stai sereno, sei appena entrato nella casa di Dio e nulla ti potrà dare pensieri e fastidi vari perché sei libero - ricorda Giuseppe -. Sei nel coro degli angeli e sarò sempre attento finché sarò nel mondo a sentire la tua celestiale voce ...

