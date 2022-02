Tutela dell'ambiente, biodiversità, difesa degli animali: la Costituzione diventa "green" (Di mercoledì 9 febbraio 2022) ... già approvato dal Senato con doppia deliberazione, entrerà in vigore subito dopo la promulgazione ad opera del presidente della Repubblica quando sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Al vecchio ... Leggi su famigliacristiana (Di mercoledì 9 febbraio 2022) ... già approvato dal Senato con doppia deliberazione, entrerà in vigore subito dopo la promulgazione ad opera del presidentea Repubblica quando sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Al vecchio ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Dal Parlamento via libera all’inserimento della tutela dell’#ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi nella… - EnricoLetta : La tutela dell’#ambiente è ora nella nostra #Costituzione “anche nell’interesse delle future generazioni”. Il voto… - MiTE_IT : Inserita la tutela dell’#ambiente, della #biodiversità e degli ecosistemi fra i principi fondamentali della… - StefanoPutinati : Saturno contro Vince la scienza. Salta in Parlamento la tutela dell'agricoltura biodinamica - HuffPost Italia - Legambiente : Tutela dell'ambiente in Costituzione @StefanoCiafani 'Tema cruciale legato al nostro Pianeta che non poteva mancare… -