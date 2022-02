Turismo sportivo, Magnini lancia la seconda edizione di Oceanman: nuotatori in riviera da tutto il mondo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) CATTOLICA - Una boccata d'aria. Non solo per chi, dal 27 al 29 maggio, deciderà di tuffarsi in mare e darci giù di bracciate. A Cattolica torna ufficialmente Oceanman, la più importante gara al mondo ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 9 febbraio 2022) CATTOLICA - Una boccata d'aria. Non solo per chi, dal 27 al 29 maggio, deciderà di tuffarsi in mare e darci giù di bracciate. A Cattolica torna ufficialmente, la più importante gara al...

Advertising

mviass : @__Outsider___ Abbiamo le nostre forti contraddizioni, per esempio quando finisce la torta di riso non la rifacciam… - reggiotv : Puntare anche sui grandi eventi a carattere sportivo per attrarre turismo in Calabria. É l’obiettivo dell’avviso… - BizzoZEROtoHero : RT @RegLombardia: #DoteSport Torna la Dote Sport per l’anno sportivo 2021/2022. Il bando aprirà il 15 febbraio. Scopri quali documenti serv… - Sport24h_it : Gli eventi sportivi dal vivo traineranno la ripresa economica del settore: lo dice Mastercard Sport Economy Index.… - ComuneCastOlona : RT @RegLombardia: #DoteSport Torna la Dote Sport per l’anno sportivo 2021/2022. Il bando aprirà il 15 febbraio. Scopri quali documenti serv… -