Troviamo Sara Pedri. E poi una legge chiara contro il mobbing. Cosa insegna la scomparsa della ginecologa di Forlì. Tra mille abusi sul posto di lavoro (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Siamo quasi a un anno dalla scomparsa di Sara Pedri, la ginecologa trentunenne di Forlì di cui non si hanno più tracce. L'unica certezza sino ad oggi è che l'ex primario del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Santa chiara di Trento – Saverio Tateo – e della sua vice, Liliana Mereu, sono indagati per maltrattamenti e abusi di mezzi di correzione. E che le varie testimonianze raccolte – ultima quella dello scorso martedì 8 Febbraio – sembrano perfettamente sovrapponibili nella descrizione di un clima di terrore nel reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale trentino, corroborando il quadro accusatorio delineato dalla Procura. Due persone ascoltate dalle due sostitute procuratrici che seguono il caso hanno descritto un clima di ...

