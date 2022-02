Transizione ecologica - Il governo è pronto a varare le prime misure di sostegno

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) I sempre più frequenti appelli provenienti dalle associazioni di rappresentanza della filiera automobilistica e dell'intera industria metalmeccanica, nonché dal mondo sindacale, stanno iniziando a fare breccia all'interno del, finora sordo agli allarmi sulla crisi dell'automotive. A Palazzo Chigi, infatti, si è svolto un incontro tra alcuni ministri per discutere delle possibilidie degli interventi prioritari necessari per affrontare laverso la mobilità elettrica evitando pesanti conseguenze sul piano economico e, soprattutto, occupazionale. La riunione si sarebbe rivelata interlocutoria ma avrebbe prodotto già un primo risultato con la decisione di ripristinare gli incentivi all'acquisto di vetture a basse emissioni già nel decreto sul caro-energia atteso per la prossima ...