Traffico Roma del 09-02-2022 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) LuceverdeBuonasera ben trovati in redazione Sonia cerquetani ancora chiusa la via Laurentina per una fuga di gas nei pressi di valleranello ilin uscita dae deviato su via di Tor Pagnotta tappi veicoli diretti ainvece Sono deviati sulla rotatoria Laurentina Vallerano sul Raccordo Anulare Inoltre sono chiuse le rampe in uscita in entrata per la Laurentina per questo motivo in carreggiata esterna e ci ho detto allaFiumicino e la Tuscolana e poi in interna tra Appia e Pontina molti gli incidenti che si sono verificati in queste ore sulle strade della capitale è proprio per incidente chiusa al transito di file e poi su via di Grotta Perfetta su via L’Aquila incrocio con via di Ascoli Piceno e poi su via Cerbara ed ancora disagi alper incidenti su ...